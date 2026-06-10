Durchbruch mit Das Boot: Glückwunsch, Herr Kaleun! Das Boot-Star Jürgen Prochnow wird 85

Mit seinen nunmehr 85 Jahren hat "Das Boot"-Star Jürgen Prochnow in unzähligen Filmen und Serien mitgewirkt. Die größte Tragödie trug sich jedoch in seinem Privatleben zu.
Jürgen Prochnow (85) kann auf eine lange Film- und Fernsehkarriere zurückblicken. Bezeichnend, dass er bereits vor exakt 45 Jahren in Wolfgang Petersens Meisterwerk "Das Boot" als "Der Alte" tituliert wurde. Beim Werdegang des deutschen Schauspielexports fällt vor allem eines auf: Ob als knurriger "Herr Kaleun", als fieser Diktator in "Air Force One" oder in so unsäglichen Produktionen wie Uwe Bolls (60) "House Of The Dead" - Prochnow ließ sich in all den Jahren nie auf eine bestimmte Rolle festnageln. Und das ist bis heute so. Zu seinem 85. Ehrentag am 10. Juni sollen seine interessantesten Rollen und sein Weg nach Hollywood noch einmal abgeschritten werden.