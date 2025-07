Durchbruch mit Bridgerton: Gefragter denn je: Jonathan Bailey begeistert eine ganze Generation

Jonathan Bailey ist längst nicht mehr nur der Star aus "Bridgerton". Mit Charisma, Haltung und Talent avanciert er zum Liebling der Popkultur. Warum gerade er so gut in den Zeitgeist passt.

Er galt lange als Geheimtipp für Theaterliebhaber, heute ist Jonathan Bailey (37) einer der gefragtesten britischen Schauspieler seiner Generation. Mit seinem internationalen Durchbruch als Viscount Anthony Bridgerton in der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" katapultierte sich der Brite aus der West-End-Nische mitten ins Herz der Popkultur. Seither steht sein Name für eine neue Art von Leading Man: charmant, sensibel, vielseitig - und offen queer.

Ein Star mit Substanz

Geboren 1988 in der englischen Grafschaft Oxfordshire, sammelte Bailey bereits als Kind Schauspielerfahrung, unter anderem in Produktionen der BBC. Den entscheidenden Feinschliff holte er sich allerdings auf den Londoner Bühnen: In Stücken von Shakespeare bis Sondheim überzeugte er mit Präzision, Witz und emotionaler Tiefe. Für das Musical "Company" wurde er 2019 mit dem Laurence Olivier Award ausgezeichnet. Für seine Rolle im Theaterstück "Cock" an der Seite von Taron Egerton (35) wurde er im Jahr 2022 gefeiert - nicht nur wegen seiner Performance, sondern auch für die Repräsentation von LGBTQ+-Figuren auf der Bühne.

Als ältester Bruder der "Bridgerton"-Dynastie wurde er zum Frauenschwarm, privat ist Jonathan Bailey queer. Der Schauspieler spricht regelmäßig über LGBTQ+-Sichtbarkeit in der Filmbranche - auch seine eigene. "Ich möchte nicht trotz meiner Sexualität besetzt werden, sondern wegen ihr", sagte er 2022 im Interview mit der britischen "GQ". Als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Just Like Us und mit seiner eigenen Stiftung, dem Shameless Fund, setzt er sich zudem aktiv für seine Community ein.

Sein Gespür für Nuancen und seine natürliche Eleganz machen ihn zur Idealbesetzung für Rollen, in denen klassische Männlichkeit neu gedacht wird. Bailey balanciert Verletzlichkeit und Charisma wie kaum ein anderer.

Kein Wunder, dass Hollywood längst auf ihn aufmerksam geworden ist: In der zweiteiligen Verfilmung des Broadway-Hits "Wicked" spielt Bailey die Rolle des Prinzen Fiyero an der Seite von Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32). Aktuell ist er neben Scarlett Johansson (40) Teil des neuen Jurassic-World-Kapitels "Jurassic World: Die Wiedergeburt" und beweist damit seine Wandelbarkeit. Neben seiner Schauspielrolle trug Bailey zur Filmmusik bei - mit einem Klarinettensolo im Thema seiner Figur.

Erfolgreich in der Werbung - und auf Social Media

Auch diverse Lifestylemarken wie Emporio Armani und Omega sind auf Bailey aufmerksam geworden - erst kürzlich hat er eine Kampagne für die italienische Aperitivo-Marke Martini in Süditalien abgedreht. In dem Clip geht er bewusst "off script" und genießt "gerade die ungeplanten Momente" - eine Botschaft, die man dem charmanten 37-Jährigen sofort abnimmt.

Und dennoch: Trotz seines internationalen Erfolgs ist Jonathan Bailey nahbar geblieben - zumindest wirkt es so, wenn man einen Blick in die sozialen Netzwerke wirft. Auf TikTok und Co. wird der Brite nicht nur für seine Rollen gefeiert, sondern auch für sein Auftreten abseits der Leinwand: mal mit Hundewelpen im Interview, mal für seine "slutty little glasses", mal im perfekt sitzenden Smoking auf dem Red Carpet.

Social Media hat den Schauspieler längst zum "Babygirl" auserkoren - ein ironischer Titel für männliche Stars, die Charisma mit Verletzlichkeit verbinden. Bailey scheint diese Zuschreibung mit einem Augenzwinkern zu genießen. Ob auf der Bühne, im Blockbuster oder beim Aperitivo in Italien: Jonathan Bailey verkörpert eine neue Form von Star - einen, der mehr ist als nur Leading Man. Einer der Haltung zeigt. Und dabei verdammt gut aussieht.