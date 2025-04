Durchbruch im Weißenburgpark: Stuttgart erlaubt nun doch Außengastronomie am Teehaus

1 Von Freitag an dürfen vor dem Teehaus im Weißenburgpark wieder Tische und Stühle aufgestellt werden. Foto: Lichtgut (Archiv)

Gute Nachrichten für das Teehaus: Rechtzeitig zum angekündigten sommerlichen Wochenende darf die Außenbewirtschaftung rund um den Pavillon im Weißenburgpark eröffnet werden. Das Rathaus will sie auch dauerhaft sichern.











Gute Nachrichten aus dem Rathaus für das Teehaus: Rechtzeitig zum angekündigten sommerlichen Wochenende darf die Außenbewirtschaftung rund um den Pavillon im Weißenburgpark an diesem Freitag eröffnet werden. Zur Freude aller Gäste, die in den vergangenen Wochen in dieser beliebten Freizeitoase auf einen Platz an der Sonne verzichten mussten und sich höchstens auf die Mäuerchen am Rande setzen konnten, weil Tische und Stühle nicht aufgestellt werden durften.