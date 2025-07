Durchbruch im Grenzkonflikt: Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe

11 Die Waffenruhe wurde bei einem Treffen in Malaysia vereinbart. Foto: Mohd Rasfan/Pool AFP via AP/dpa

Der internationale Druck zeigt Wirkung. Nach tagelangen schweren Kämpfen an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Seiten eine Waffenruhe vereinbart. Hält die Feuerpause?











Putrajaya/Bangkok - Thailand und Kambodscha haben sich in ihrem blutigen Grenzkonflikt auf eine Waffenruhe geeinigt. Die "sofortige und bedingungslose" Feuerpause soll nach Angaben des malaysischen Präsidenten Anwar Ibrahim um Mitternacht (Ortszeit/19.00 MESZ) in Kraft treten. An den Gesprächen in Putrajaya in Malaysia nahmen außer den Regierungschefs aus Thailand und Kambodscha auch Vertreter aus den USA und China teil.