5 Durch den Blitzeinschlag lösten sich einige Ziegel vom Dach. Foto: SDMG

In Kirchheim-Teck schlägt ein Blitz in einen Kamin einer Gaststätte ein und reißt ein Loch ins Dach. Die Gäste kommen mit dem Schrecken davon.

Stuttgart - Damit haben die Besucher einer Gaststätte an der Dettinger Straße in Kirchheim-Teck (Kreis Esslingen) am frühen Montagabend wohl nicht gerechnet: Gegen 17.25 Uhr ging bei der Polizei der Anruf ein, dass ein in Blitz in den Kamin des Hauses einschlug und ein Loch ins Dach riss, wobei sich auch Dachziegel lösten und vom Dach purzelten. „Der Kamin wurde dabei gesprengt“, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen.

Auch die Feuerwehr sei im Einsatz gewesen, da es zunächst zu starker Rauchentwicklung bei dem Einschlag kam. Richtig gebrannt habe es aber nicht, Personen sei ebenfalls nicht zu Schaden gekommen.

Der Sachschaden könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Feuerwehr habe das Dach gesichert, damit die losgelösten Ziegel keine Passanten gefährden.