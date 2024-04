Deutschland hat durch den Halbfinal-Einzug von Bayer Leverkusen in der Europa League einen großen Schritt auf dem Weg zum fünften Startplatz in der Champions League gemacht. Die Einzelheiten.

Durch die Erfolge der deutschen Teams in dieser Europapokal-Woche hat die Fußball-Bundesliga beste Chancen auf einen zusätzlichen Startplatz in der kommenden Champions-League-Saison. In der UEFA-Rangliste der laufenden Spielzeit liegt Deutschland mit 17,929 Punkten auf Platz zwei und hat noch die drei Teams Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Rennen.

Verfolger England (17,375) dagegen musste in dieser Woche das Aus von Manchester City sowie des FC Arsenal (in der Champions League) sowie von West Ham United und des FC Liverpool (Europa League) verkraften. Punkte für England kann somit nur noch Aston Villa in der Conference League sammeln. Italien (19,429) führt das Ranking der Europäischen Fußball-Union an und hat den zusätzlichen Platz am Donnerstag bereits perfekt gemacht.

Jeder Sieg eines Teams bringt zwei Punkte für die Rangliste

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird.

Jeder Sieg eines Teams bringt zwei Punkte für die Rangliste, ein Remis einen und der Einzug in die nächste Runde einen weiteren Zähler. Geteilt werden diese Punkte durch die Zahl der Gesamtstarter eines Landes zu Saisonbeginn.