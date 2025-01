Durch den Regen zum Gottesdienst: König Charles und Camilla absolvieren ersten Auftritt des Jahres

König Charles und Königin Camilla haben ihren ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr absolviert: Im strömenden Regen ging es am Sonntag zum Gottesdienst nahe ihres Landsitzes in Sandringham.

Es goss wie aus Eimern. Aber der Regen konnte König Charles (76) und Königin Camilla (77) nicht von ihrem Besuch des Sonntagsgottesdienstes im englischen Sandringham fernhalten. Laut Dokumentationen der britischen "Daily Mail" und des amerikanischen "People"-Magazins war der Monarch, trotz andauernder Krebsbehandlung, bester Laune.

Ungeachtet des grauen Himmels schien der König bei dem Gottesdienst in der St. Maria Magdalena Kirche in sonniger Stimmung gewesen zu sein. Er begrüßte freudestrahlend Graham Usher, den Bischof von Norwich, der an diesem Tag die Predigt in der Kirche hielt.

Die Nebenwirkungen der Krebsbehandlung, die unterdes weitergeht, merkte man ihm nicht an. In dunkelgrauem Anzug mit wadenlangem, braun melierten Mantel und fliederfarbener Krawatte machte der Brite einen unbeschwerten Eindruck. Auch Camilla strahlte unter ihrer cognacfarbenen Mütze mit Fellbesatz und durchsichtigen Schirm.

Kurz vor Weihnachten berichtete das "People"-Magazin, dass sich die Behandlung des Königs für die bisher nicht genannte Krebsform bis 2025 erstrecken wird, aber sich "in eine positive Richtung bewegen" würde. Es gäbe Pläne für Reisen innerhalb Großbritanniens und ins Ausland, hieß es weiter aus dem Palast nahestehenden Quellen.

Hoffnungsvoller Jahresbeginn nach "brutalem" Jahr

2024 war ein niederschmetterndes Jahr für die königliche Familie, da sowohl bei König Charles als auch bei Prinzessin Kate (feiert am 9. Januar ihren 43. Geburtstag) Krebs diagnostiziert wurde. Der König war im Januar für einen Eingriff zur Behandlung einer vergrößerten Prostata ins Hospital eingeliefert worden. Dabei wurde etwas Besorgniserregendes identifiziert, das später als Krebs diagnostiziert wurde. Am 22. März gab dann seine Schwiegertochter Kate in einer emotionalen Videobotschaft ihre Krebsdiagnose bekannt.

Dass die königliche Familie sich gemeinsam am Weihnachtsmorgen für den klassischen Spaziergang zur und von der Kirche St. Maria Magdalena zeigte, war für das britische Volk bedeutsam, angesichts des doppelten Krebsschocks von Prinz Williams (42) Frau und seines Vaters. Der Prinz hatte das Jahr 2024 gegenüber britischen Medien als "brutal" und "das vermutlich härteste Jahr meines Lebens" bezeichnet.