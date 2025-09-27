Duos sind echte Hingucker: Diese Fashion-Farbkombis ersetzen graue Herbst-Looks

Wer sich im Herbst sonst gern in Grau hüllt, darf 2025 umdenken. Neue Farbkombis bringen Schwung in die kühle Jahreszeit. Von Buttergelb mit Grau bis Bordeaux mit Rosa: Diese Modetrendfarben setzen die schönsten Akzente.
Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer und viele greifen instinktiv zu Schwarz, Dunkelblau oder Grau. Doch im Herbst 2025 wird dieses Fashion-Muster aufgebrochen. Statt Einheitslook sieht man auffällige, aber tragbare Farbkombinationen. Ob zartes Buttergelb zu elegantem Dunkelgrau, kräftiges Bordeaux mit mädchenhaftem Rosa oder leuchtendes Oliv zu klassischem Denimblau: Diese drei Farb-Duos sind erstaunlich alltagstauglich.