Duos sind echte Hingucker: Diese Fashion-Farbkombis ersetzen graue Herbst-Looks

Wer sich im Herbst sonst gern in Grau hüllt, darf 2025 umdenken. Neue Farbkombis bringen Schwung in die kühle Jahreszeit. Von Buttergelb mit Grau bis Bordeaux mit Rosa: Diese Modetrendfarben setzen die schönsten Akzente.

Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer und viele greifen instinktiv zu Schwarz, Dunkelblau oder Grau. Doch im Herbst 2025 wird dieses Fashion-Muster aufgebrochen. Statt Einheitslook sieht man auffällige, aber tragbare Farbkombinationen. Ob zartes Buttergelb zu elegantem Dunkelgrau, kräftiges Bordeaux mit mädchenhaftem Rosa oder leuchtendes Oliv zu klassischem Denimblau: Diese drei Farb-Duos sind erstaunlich alltagstauglich.

Buttergelb & Dunkelgrau Buttergelb war schon im Sommer ein riesiges Thema und bleibt im Herbst 2025 erhalten. Besonders spannend wirkt der Ton, wenn er mit Dunkelgrau kombiniert wird. Das sommerliche Seidenkleid in Butteryellow, das man vielleicht schon im Schrank hat, verwandelt sich mit einem grauen Oversize-Blazer sofort in ein From-Summer-to-Fall-Piece.

Accessoires wie eine filigrane Goldkette oder Wildlederstiefel in einem sanften Beigeton runden den Look ab. Tipp: Eine Slouchy Tote Bag in Dunkelgrau oder Buttergelb greift die Kombi perfekt auf und macht das Outfit auch an grauen Regentagen zum Hingucker.

Bordeauxrot & Rosa

Bordeauxrot feiert 2025 ein fulminantes Comeback. Der tiefe, warme Ton mit violettem Unterton ist nicht nur edel, sondern auch extrem vielseitig. Besonders angesagt: der Mix mit zartem Rosa.

Fashionistas setzen hier auf Power-Dressing: Eine weite Anzughose in Bordeaux trifft auf einen Oversize-Pullover in Babyrosa. Das Spiel von Stärke und Sanftheit bringt Spannung ins Outfit. Eine Handtasche in Weinrot greift den Look auf und sorgt für einen harmonischen Abschluss. Wer Lust hat, noch mutiger zu sein, kombiniert bordeauxrote Stiefel.

Olivgrün & Denimblau

Wenn die Tage grau werden, setzt man mit dieser Farbkombi ein klares Statement: Olivgrün trifft auf Denim. Der Mix ist unkompliziert, wirkt frisch und passt sowohl in den Alltag als auch ins Büro. Ein kuscheliger Strickpullover in leuchtendem Oliv sorgt für gute Laune, während eine Mom-Jeans in dunklem Denim den Look erdet.

Alternativ funktioniert ein enger Denim-Maxirock für eine femininere Silhouette. Dazu passen derbe Chelsea Boots oder Combat Boots - ein cooler Stilbruch, der die Kombination modern wirken lässt. Tipp: Goldene Creolen oder ein olivfarbener Gürtel sorgen für weitere Eyecatcher-Momente.