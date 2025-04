Duo tritt für Deutschland an: Der ESC kann kommen: Abor & Tynna sind wieder fit

Zuletzt stand ihre Teilnahme am ESC krankheitsbedingt wieder auf der Kippe: Doch nun gibt es positive Nachrichten vom Geschwisterduo Abor & Tynna. Die Sängerin ist nach einer Kehlkopfentzündung wieder fit. Gerade absolvierten die beiden sogar schon wieder einen Auftritt in Niedersachsen.

Gute Nachricht für alle ESC-Fans: Nachdem Tünde Bornemisza (24), die Sängerin des deutschen ESC-Beitrags Abor & Tynna, wegen einer Kehlkopfentzündung nicht singen durfte, hat sie sich nun erholt. ESC-Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast betont in der neuen Folge des Podcasts "ESC Update": "Tynna ist gesund und macht fleißig wieder Vocal-Coaching. Ihre Stimme ist wieder fit." Damit scheint der Teilnahme beim Eurovision Song Contest in Basel nichts mehr im Wege zu stehen.

Arzt hat sein "Go" gegeben

Nach abgesagten Auftritten in London und Madrid ist die Sängerin nun offenbar wieder so erholt, dass sie schon wieder auf der Bühne stehen konnte. Am 26. April trat das Duo bei der Veranstaltung "Pop meets Classic" in der Volkswagenhalle in Braunschweig auf. "Unser Traum wurde wahr", schwärmte das Duo danach in seiner Instagram-Story Sie durften mit einem Orchester - dem Staatsorchester Braunschweig - performen. "Ich fühle mich jetzt wieder bereit", betonte Tynna, wie sich Tünde Bornemisza im Duo mit ihrem Bruder Attila (26) nennt, gegenüber der "Braunschweiger Zeitung". Sie habe dafür auch "das Go vom Arzt" erhalten.

Lesen Sie auch

Die Zeit seit ihrem Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid am 1. März sei schwierig gewesen. "Ich war damals schon erkältet", blickte sie zurück. "Danach ging es mir wieder besser. Aber wir hatten jede Menge Interviews, und im Hintergrund haben wir noch Sachen aufgenommen. Das wurde zu viel. Ich war noch nicht auskuriert. Gott sei Dank habe ich es dann rechtzeitig abgebrochen." So sei es der richtige Entschluss gewesen, auf die ESC-Pre-Parties in London und Madrid zu verzichten. "Meine Stimme ist mein Instrument. Wenn das nicht funktioniert, können wir alle nach Hause gehen."

Sie musste eine Woche lang schweigen

In dem Interview verriet die Wienerin auch, wie schwer ihre Kehlkopfentzündung war: Sie durfte eine Woche lang nicht einmal reden.

Nun läuft der Countdown für das große Musikevent. Am 15. Mai betreten Abor & Tynna erstmals die ESC-Bühne. Im zweiten Halbfinale am Donnerstag, dem 15. Mai, performen sie ihren Song "Baller" in Basel, aber noch außer Konkurrenz. Denn Deutschland ist als Mitglied der sogenannten "Big Five" automatisch für das Finale gesetzt - wie Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Die Halbfinals am 13. und 15. Mai werden in Deutschland live auf dem Kanal One gezeigt. Das Finale am 17. Mai überträgt dann das Erste.