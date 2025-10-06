Am vergangenen Samstag haben die ersten Promi-Bewohnerinnen und -Bewohner das diesjährige "Promi Big Brother"-Haus bezogen. Sie müssen in einem unfertigen Rohbau ihr Dasein im TV-Container fristen. Was sie noch nicht wissen: In einem zweiten Luxus-Bereich haben es sich bereits zwei andere Stars gemütlich gemacht: Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69), die zum zweiten Mal nach 2015 dabei ist. Doch wie verstehen sich die beiden exzentrischen Persönlichkeiten?

"Das ist ja die schönste Überraschung", freut sich Désirée Nick laut Sat.1 sogleich beim Einzug in die komfortable Musterwohnung. "Ich dachte schon, es muss doch jemand aus der LGBTQ-Community aufkreuzen." Glööckler zeigt sich im Sprechzimmer ebenso angetan: "Désirée redet und redet, aber das ist doch gut. Ich mag das."

Es kommt sogar zu ungewöhnlichen Annäherungsversuchen: "Mal gucken, ob ein Coming-out nicht auch verkehrt stattfinden kann", erklärt Nick im Interview. "Ob ich ihn wohl umkrempeln kann?" Ihrem Mitbewohner erklärt sie: "Wie mache ich das nur, dass ich es schaffe, dich zu verführen? Du hast die Frauenwelt im Stich gelassen." Harald Glööckler entgegnet ihr: "Vielleicht kriegst du mich erst mal bisexuell." Nach einem zarten Kuss der beiden konstatiert Nick: "Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat. Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!" Die beiden vertreiben sich die erste Zeit unter Dauerbeobachtung zudem mit einem sexy Fotoshooting. Während Désirée Nick in einem Glitzer-Outfit posiert, nimmt der Designer die Kamera in die Hand.

Noch dürfen die beiden den Luxus der Musterwohnung genießen. Die anderen zwölf Bewohnerinnen und Bewohner ziehen währenddessen in den Rohbau ein. Nick und Glööckler sollen noch unentdeckt bleiben und müssen deshalb auf ihrer Terrasse besonders leise sein, um ihre Nachbarn nicht aufzuschrecken. Dafür darf das Duo auf einem Bildschirm die Geschehnisse im Rohbau verfolgen.

Neuer Promi zieht live ein

Die Promi-WG ist noch nicht vollständig: Ein weiterer Bewohner wird am Montagabend das Haus beehren. Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird in der Auftaktshow (20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) in den TV-Container ziehen. Vorab erklärte der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (61), der zuletzt durch eine Festnahme für Schlagzeilen sorgte: "Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein - da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin."