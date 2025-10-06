Harald Glööckler und Désirée Nick sind in den Luxus-Bereich der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel gezogen. Bisher gibt sich das Duo äußerst harmonisch.
Am vergangenen Samstag haben die ersten Promi-Bewohnerinnen und -Bewohner das diesjährige "Promi Big Brother"-Haus bezogen. Sie müssen in einem unfertigen Rohbau ihr Dasein im TV-Container fristen. Was sie noch nicht wissen: In einem zweiten Luxus-Bereich haben es sich bereits zwei andere Stars gemütlich gemacht: Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69), die zum zweiten Mal nach 2015 dabei ist. Doch wie verstehen sich die beiden exzentrischen Persönlichkeiten?