Duo erkundet Lost Places: Wigald Boning und Eko Fresh sind Die Geschichtsjäger 2.0

Wigald Boning und Eko Fresh reisen im Nitro-Format "Wigald und Eko - Die Geschichtsjäger 2.0" in die Vergangenheit. In sechs Folgen besuchen sie ab dem 27. September Lost Places in ganz Deutschland.
Komiker Wigald Boning (58) und Rapper Eko Fresh (41) tauchen ein in vergangene Zeiten. In der Sendung "Wigald und Eko - Die Geschichtsjäger 2.0" erkunden sie in sechs Folgen sogenannte Lost Places - Orte, an denen Geschichte geschrieben wurde, wie Nitro mitteilt. Ab dem 27. September um 19:10 Uhr bis zum 1. November zeigt Nitro immer samstags eine neue Episode. Auch beim Streamingdienst RTL+ werden die Folgen verfügbar sein.