Duo bei Kiosk-Einbruch in Stuttgart ertappt

1 Als die Besitzerin den Kiosk abschließen wollte, sah sie Taschenlampen leuchten. (Symbolbild) Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel

Ein Duo will in einen Kiosk in Stuttgart-Ost einbrechen, als die Besitzerin dies bemerkt. Einen 16-jährigen Verdächtigen kann die Frau gemeinsam mit ihrem Begleiter festhalten, dem Komplizen gelingt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben am Montagabend einen 16 Jahre alten Jugendlichen im Stuttgarter Osten vorläufig festgenommen, der gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in einen Kiosk in der Landhausstraße eingebrochen sein soll. Die 45-jährige Besitzerin des Kiosks hatte das Duo auf frischer Tat ertappt. Während dem Komplizen die Flucht gelang, konnte der 16-Jährige festgehalten werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, wollte die Besitzerin gegen 19.20 Uhr ihren Kiosk abschließen, als sie auf der Rückseite von außen Taschenlampen leuchten sah. Gemeinsam mit ihrem 32-jährigen Begleiter ging sie zu den beiden Tatverdächtigen und stellte sie zur Rede.

Zeugen gesucht

Während der Komplize sofort flüchtete, hielten die 45-Jährige und ihr Begleiter den Tatverdächtigen fest, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen entdeckten die Polizisten Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten es.

Die Ermittlungen zu dem Flüchtigen dauern an. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten den 16-jährigen Tatverdächtigen seiner Mutter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.