Dunkler Moment für Meinungsfreiheit: Nach Jimmy-Kimmel-Absetzung: Stars protestieren in offenem Brief

Sechs Tage nachdem Disneys ABC "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Programm genommen hatte, kämpft eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation für Meinungsfreiheit und wird von hunderten Stars unterstützt.
US-Talkmaster Jimmy Kimmel hat sich letzte Woche in seiner Late-Night-Show deutlich zum Attentat an Charlie Kirk geäußert. Der 57-Jährige hatte Donald Trumps MAGA-Bewegung in seiner Sendung vorgeworfen, Kirks Ermordung politisch zu instrumentalisieren. Der Sender ABC hat die Ausstrahlung der Show daraufhin auf unbestimmte Zeit gestoppt. Stars reagierten empört auf die Absetzung der "Jimmy Kimmel Live!"-Show. Jennifer Aniston (56), Ben Affleck (53) und Tom Hanks (69) unterzeichneten nun einen Brief, der vor einem "dunklen Moment für die Meinungsfreiheit" warnt.