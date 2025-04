Dunkle Waschung: Dark Denim: Diesen Jeans-Look tragen jetzt alle

1 Mit diesem Jeans-Trend liegen modebewusste Frauen aktuell richtig. Foto: Deagreez / iStock via Getty Images

Im Frühjahr 2025 betritt ein neuer Jeans-Trend die Bühne der Modewelt. Dark Denim heißt der angesagte Look, der dunkelblaue Jeanshosen in den Fokus rückt. Diese wirken eleganter und cooler als helle Varianten - und eignen sich für viele Styles.











So vielseitig wie Denim ist kaum ein anderer Stoff. Die verschiedenen Waschungen lassen alle Style-Möglichkeiten offen. Wer im Frühjahr 2025 mit dem Trend gehen möchte, setzt auf Dark Denim. Denn helle Jeans-Pieces sind aktuell out, dunkelblaue Teile haben stattdessen das Sagen. So lässt sich die angesagte Jeansmode kombinieren.