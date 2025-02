Dunkelbunt-Festival in Fellbach: Synthiepop und Neue Neue Deutsche Welle in Fellbach – „Es kommen die Großen der Szene“

1 Temmis – das sind Roman, Tizi, Alex und Emil aus Tübingen – gelten als „Schrittmacher der Neuen Neuen Deutschen Welle“ Foto: Aaron Chaudry

Nach dem riesigen Erfolg der beiden vergangenen Jahre legt das Dunkelbunt-Festival im Fellbacher Jugendhaus noch eine Schippe drauf. Auf der Bühne stehen Nils Keppel, Temmis und Dews Pegahorn.











Es hört sich an wie ein Widerspruch, doch das macht den musikalischen Reiz ja erst aus: Dunkelbunt-Festival nennt sich das anstehende Ereignis im Fellbacher Jugendhaus. Ganz so gegensätzlich ist die Musik an diesem Samstag, 15. Februar, allerdings nicht: Die musikalischen Genres sind, so das Organisationsteam, Synthiepop, New Wave und NNDW – also Neue Neue Deutsche Welle.