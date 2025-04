Dunkel-Dinner in Kornwestheim: Drei-Gänge-Menü im Dunkeln – ‚Da kommen auch mal die Hände ins Spiel‘“

1 Ralf Burgio bietet im Wasserturm in Kornwestheim ein drei-Gänge Menü an – bei absoluter Dunkelheit. Foto: Frederik Herrmann

Wie schmeckt ein Menü, wenn man es nicht sieht? Im Wasserturm in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) können Gäste Gastronomie nicht nur schmecken, sondern auch mit den Händen erleben.











Link kopiert



Ein paar grüne Kräuter für den Look, etwas Parmesan, damit es schöner aussieht, und dann alles hübsch angerichtet – schließlich isst das Auge mit. Doch im Wasserturm in Kornwestheim spielt das im ersten Moment keine allzu große Rolle. Denn hier bekommen die Augen eine Pause, wie Ralf Burgio sagt. Wer hier isst, sieht nichts. Beim „Dinner in the Dark“ genießen die Gäste ihr Menü in absoluter Dunkelheit. Statt Sehen kommen andere Sinne zum Einsatz. Auch Anfassen ist erlaubt. „Da kommen auch mal die Hände ins Spiel“, erzählt der Betreiber des Dunkel-Dinners.