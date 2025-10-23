Warum Blätterberge auf den Kompost gehören

Die bunten Blätter sprechen eine klare Sprache: Es ist Herbst in Deutschland. Das Laub fällt, und es wird fleißig geharkt, gefegt und gesaugt. Doch wohin mit den Laubhaufen? Fragen und Antworten zu einem heiklen Thema.
