Duisburg: Über ein Dutzend Schulen bleiben nach Drohschreiben geschlossen

1 In Duisburg bleiben am Montag mehrere Schulen nach einem Drohschreiben geschlossen. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Nach einem Drohschreiben sind in Duisburg am Montag mehrere Schulen geschlossen geblieben. Das Schreiben enthalte „bedrohliche und rechtsradikale Äußerungen“, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am späten Sonntag mit. Das Schreiben eines Unbekannten war am Freitag bei der Schulleitung einer Gesamtschule eingegangen. Darin wurden für Montag Straftaten angekündigt.