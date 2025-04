Duisburg: Schulen sollen nach Drohschreiben am Dienstag wieder öffnen

1 Für knapp 18.000 Schüler entfiel am Montag der Präsenzunterricht in Duisburg. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Unbekannte drohen mit Straftaten an 17 Schulen in Duisburg. Die Folge: Für knapp 18.000 Schüler bleibt das Schultor sicherheitshalber zu. Am Dienstag soll aber wieder Unterricht vor Ort stattfinden.











Die wegen zweier Drohschreiben mit rechtsradikalen Äußerungen geschlossenen Schulen in Duisburg sollen am Dienstag wieder öffnen. „Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung ist geplant, dass der Unterricht an den Schulen am morgigen Dienstag wieder in Präsenz stattfindet“, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Schulaufsichtsbehörde auf Nachfrage mit.