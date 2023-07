Duftzwillinge haben sich zu einer beliebten Option für Parfümliebhaber entwickelt. Nachfolgend haben wir zusammengefasst, welche Dupes Sie im dm-Drogerie-Markt finden.

Welche Duftzwillinge gibt es bei dm?

Alle Preise bei dm beziehen sich auf den Online-Shop. Diese Parfüm-Dupes für Frauen finden Sie:

Lesen Sie auch

Original Duftzwilling Cacharel Yes I am (circa 50 € / 75 ml) La Rive My only wish (7,45 € / 100 ml) Calvin Klein Euphoria (ab circa 36 € / 100 ml) La Rive l’excellente (7,45 € / 100 ml) Chloé (circa 70 € / 100 ml) La Rive Cuté (7,45 € / 100 ml) Coco Chanel Mademoiselle (circa 144 € / 100 ml) La Rive Madame Isabelle (7,45 € / 100 ml) Dior Hypnotic Poison (circa 68 € / 50 ml) Rouge intense (6,45 € / 60 ml) Giorgia Armani My Way (ab circa 87 € / 100 ml) La Rive Her choice (7,45 € / 100 ml) Giorgio Armani Si (ab circa 73 € / 100 ml) La Rive in woman (7,45 € / 90 ml) Giorgio Armani Si passione (ab circa 80 € / 100 ml) La Rive Red (7,45 € / 100 ml) Lacoste Pour Femme (ab circa 46 € / 90 ml) La Rive for woman (7,45 € / 90 ml) Lancôme Idôle (circa 78 € / 100 ml) La Rive I am ideal (7,45 € / 90 ml) Lancôme La Nuit Trésor (circa 100 € / 100 ml) La Rive Taste of kiss (7,45 € / 100 ml) Lancôme La vie est belle (ab circa 65 € / 75 ml) La Rive Queen of life (7,45 € / 75 ml) Maison Francis Kurkdjian Paris (circa 219 € / 70 ml) Câline Belle Icône (6,45 € / 60 ml) Paco Rabanne Olympéa (circa 70 € / 80 ml) La Rive in flames (7,45 € / 90 ml) Thierry Mugler Alien (circa 68 € / 60 ml) Câline mon amour (6,45 € / 60 ml) Yves Saint Laurent Black Opium (circa 56 € / 50 ml) Câline Fleur Noir (6,45 € / 60 ml) Yves Saint Laurent Libre (circa 75 € / 90 ml) La Rive Destinée (7,45 € / 90 ml)

Diese Parfüm-Dipes für Männer bietet dm:

Original Duftzwilling Chanel Allure Homme Sport (ab circa 99 € / 100 ml La Rive Absolute Sport (7,45 € / 100 ml) Creed Aventus (ab circa 233 € / 100 ml) La Rive Black Creek (7,45 € / 90 ml) Emporio Armani Stronger With You (ab circ 55 € / 100 ml( La Rive Heroic man (7,45 € / 100 ml) Jean Paul Gaultier Le Male (ab circa 42 € / 75 ml) Infinite Navy (6,45 € / 60 ml) Paco Rabanne 1 Million (circa 50 € / 50 ml) La Rive Cash (7,45 € / 100 ml) Paco Rabanne Invictus (ab circa 55 € / 100 ml) La Rive Brave (7,45 € / 100 ml)

Worauf sollten Sie beim Kauf von Duftzwillingen achten?

Im Allgemeinen können Sie durch Dupes auch herausfinden, ob Sie sich das hochwertige Markenparfüm tatsächlich kaufen möchten. Beachten Sie dennoch folgende Punkte:

Inhaltsstoffe

Warum Duftzwillinge in der Regel günstiger sind, liegt daran, dass in Markendüften oft teure Rohstoffe eingesetzt werden, wohingegen in Dupes eher minderwertige Aromen und Ersatzstoffe verwendet werden. Das kann sich in der Qualität bemerkbar machen. Außerdem kann Ihre Haut bei der günstigen Alternative allergisch reagieren. In diesem Fall sollten Sie unmittelbar aufhören, das Parfüm zu benutzen.

Lebensdauer

Günstige Parfüms werden oft schneller schlecht als teure. Alle weiteren Infos dazu lesen Sie hier: Kann Parfüm schlecht werden?

Haltbarkeit

Während hochwertige Parfüms in der Regel den ganzen Tag halten, verschwindet der Duft von Dupes oft schon nach wenigen Stunden. Das liegt daran, dass der Duftölanteil in minderwertigen Parfüms geringer ist. Tipp: Wenn Sie sichergehen möchten, dass auch die Dupes länger halten, sollten Sie den Duft vermehrt auf Ihre Kleidung sprühen anstatt auf die Haut.