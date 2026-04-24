Duftwässerchen und Make-up: Unternehmerfamilie will Parfümeriekette Pieper übernehmen

Die Parfümerie Pieper durchläuft ein Insolvenzverfahren. Die Zukunft der Kette ist nun geklärt.
Herne - Die insolvente Parfümeriekette Pieper soll einen neuen Eigentümer erhalten. Die französische Unternehmerfamilie Konckier werde den Betrieb übernehmen, wie beide mitteilten. Im laufenden Insolvenzverfahren habe man sich auf die wesentlichen Bedingungen der Transaktion geeinigt. Ziel sei es, "so viele Standorte und Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten". Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.