Duett mit Howard Carpendale: Rührender Auftritt: Jürgen Drews in einem Special der Zarrella Show

Jürgen Drews (80) hat einen bewegenden Auftritt bei der Aufzeichnung für ein Special der "Giovanni Zarrella Show" in der Dortmunder Westfalenhalle hingelegt. In der Sendung "Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" performte er mit Howard Carpendale (79) ein Duett.

"Ein Moment für die Geschichtsbücher"

Wie die "Bunte" berichtet, wurde Jürgen Drews mit Jubel und Applaus auf der Bühne empfangen. In einem hellblauen Anzug gesellte er sich zu Giovanni Zarrella (47) und Howard Carpendale. Für das Publikum habe Drews sogar seine Hüften kreisen lassen - und wurde dafür von den Zuschauern mit begeistertem Johlen belohnt. Zarrella soll den Schlagerstar mit einer Umarmung begrüßt haben. "Das hier ist ein Moment für die Geschichtsbücher, zwei Legenden", sagte er über seine beiden Gäste.

Seite an Seite mit Carpendale sang Drews dann seinen Song "Es war alles am besten" - "sichtlich ergriffen", wie "Bunte" schreibt. Nicht nur das Publikum erlebte den besonderen Auftritt: Vom Bühnenrand aus stand Drews' Ehefrau Ramona (51) ihm zur Seite. Später performte der Mallorca-Sänger noch seinen Hit "Wieder alles im Griff" (1999) mit der Unterstützung des Publikums, aber ohne Carpendale. Dieser kenne den Text nicht, da er damals in den USA war, soll er erklärt haben.

Im Gespräch lobte Carpendale seinen Schlagerkollegen in den höchsten Tönen: "Nicht viele Künstler aus Deutschland hätten es auch im Ausland geschafft", aber er sei einer davon gewesen. Drews erklärte, er habe versucht, auch in Amerika Fuß zu fassen. "Ich glaube, ich war kurz davor", zitiert ihn "Bunte". Doch er meint auch: "Ich bin froh, dass ich es nicht geschafft habe, sonst wäre ich heute Abend nicht hier, sonst wäre ich nicht mit Ramona zusammen und sonst würde es meine Tochter nicht geben."

Vereinzelte Auftritte nach dem großen Abschied

Drews hatte seinen Bühnen-Abschied 2022 angekündigt. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" von Florian Silbereisen (44). Er wolle sich verabschieden, bevor er zusammenbreche, erklärte der damals 78-Jährige. Der Sänger hatte zuvor öffentlich gemacht, an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt, zu leiden.

Im Januar 2023 verabschiedete sich Jürgen Drews in der Sendung "Die große Schlagerabschiedsshow" mit Florian Silbereisen. Danach sang er noch vereinzelt mit seiner Tochter Joelina (29). Bei Heidi Klums (52) "HeidiFest" im Hofbräuhaus München soll Drews in diesem Jahr erneut auftreten. Sein Auftritt "Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" wird am 20. September um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein.