In diesem Jahr feiern Blake Shelton und Gwen Stefani ihren zehnten Jahrestag. Eine Zeit, die "wie im Flug" vergangen ist. Sein Patentrezept für eine glückliche Ehe teilt er in einem neuen Interview.

Nach rund zehn gemeinsamen Jahren mit Gwen Stefani (55) verrät Country-Sänger Blake Shelton (48) das Glücksgeheimnis des Paares. In einem Interview zu seinem neuen Album "For Recreational Use Only" mit dem US-Magazin "People" spricht er auch über den Alltag mit der ehemaligen No-Doubt-Frontfrau.

In diesem Jahr feiert das Paar seinen zehnten Jahrestag. "Es fühlt sich wirklich so an, als würde die Zeit wie im Flug vergehen", findet Shelton. "Bei einigen Dingen, über die wir sprechen, sind wir in unserer Beziehung an einem Punkt angelangt, an dem es heißt: 'Oh, erinnerst du dich...' und man merkt: 'Oh mein Gott, das war vor acht Jahren!'" Die Beziehung würde sich für ihn immer noch neu anfühlen. Und dies sei auch der "Schlüssel zum Glück, dass es sich genauso aufregend und neu und glücklich anfühlt", wie am Anfang.

Ihre gemeinsame Leidenschaft ist sicher auch hilfreich. Mit seiner Ehefrau, die er 2021 geheiratet hat, nahm er für sein aktuelles Album ein neues Duett auf. Sogar zwei Songs sind es geworden, aber nur ein Track habe es auf das Album geschafft. "Wir waren beide so begeistert von beiden, dass wir einen davon für das nächste Projekt zurückhielten", kündigt er an. Das gemeinsame Lied "Hangin' On" sei "definitiv eine Herausforderung" gewesen, aber er und Stefani "lieben es, uns als Sänger zu fordern".

Über den Entstehungsprozess sagt er: "Wir leben zusammen, also laufen wir durch das Haus und singen die ganze Zeit diese Songs, und wir haben Monate Zeit, um darüber zu reden." Wenn sie dann ins Tonstudio kommen, seien sie sehr gut vorbereitet.

Er freut sich schon auf den Sommer

Doch wenn es darum geht, Songtexte zu schreiben, seien sie sehr unterschiedlich. "Gwen ist sehr viel wählerischer, wenn es um einen Liedtext geht. Ich war noch nie so pingelig wie sie. Für sie ist es wirklich wichtig, sich selbst in dem Text zu sehen, den sie singt, im Gegensatz zu mir. Ich habe darüber gesungen, ins Gefängnis zu gehen, und es hat nie eine Debatte darüber gegeben", scherzt der 48-Jährige.

Die Arbeit an der aktuellen Platte ist nach der Promo-Tour beendet. Dann wartet ein ruhiger Sommer mit Gwen Stefani und deren Söhnen Kingston (18), Zuma (16), und Apollo (11) aus ihrer ersten Ehe mit Gavin Rossdale (59): "Ich freue mich darauf, dass die Kinder nicht zur Schule müssen. Gwen und ich haben im Sommer so ziemlich alles, was wir uns wünschen. Wir haben beide zwar hier und da ein paar Auftritte, aber nichts, was uns davon abhält, etwas zu unternehmen, das Spaß macht", verrät er. "Wir haben keine Pläne, was unser Lieblingsplan ist."