Wo „Schnaiter Katz“ und „Hommelhenker“ sich heimlich trafen

Oberhalb der Wiege Württembergs gibt es einiges zu entdecken. Nicht nur die Überreste des einstigen Jugendheims und ein Panoramawegle mit Remstalblick, sondern einen romantischen alten Wasserturm mitten im Märchenwäldle – selbst per GPS schwer zu finden.
Nein, er habe „keine Ahnung, wo das sein soll“ – es klingt tatsächlich wie ein verzweifelter Stoßseufzer, den da ein junger Mann in Tourenausrüstung am Eingangsbereich des Hochwasserbehälters oberhalb von Beutelsbach ausstößt. Der traumhafte Blick übers Remstal interessiert ihn und seine drei Begleiter offensichtlich überhaupt nicht. Die Blicke gehen in die entgegengesetzte Richtung: zum kleinen Wald oben auf dem Schönbühl, hinter der eher sachlichen Anlage der Landeswasserversorgung.