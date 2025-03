Düster und romantisch: Dave Navarro und Vanessa DuBasso: Traumhochzeit im Märchenschloss

Dave Navarro und Vanessa DuBasso haben sich das Jawort gegeben. Für ihre gotisch-romantische Traumhochzeit wählte das Paar ein Schloss in Schottland. Dazu: eine Waldzeremonie, ein Brautkleid mit Engelsflügeln und Kronleuchter, die in Bäumen hängen.

Dave Navarro (57) hat am Samstag (29. März) in Schottland seine Verlobte Vanessa DuBasso (32) geheiratet. Der Jane's-Addiction-Gitarrist und ehemaliges Mitglied der Red Hot Chili Peppers und die Schauspielerin und Modedesignerin hatten sich für ihre Hochzeit einen besonderen Ort ausgesucht: Dunskey Estate, ein Schloss nahe der Küste und umgeben von einem großen Wald.

Die Kulisse passte perfekt zu den Vorstellungen des Paares von einer "gotischen, düster-romantischen Atmosphäre". In dem edwardianischen Schloss mit seinem "stimmungsvollen, ätherischen Charme" fühle man sich wie in einem Märchen, so die Braut gegenüber "People". Navarro fügt hinzu: "Wir wollten, dass sich unsere Hochzeit wie ein Traum anfühlt." Navarro und DuBasso gaben sich in einer Waldzeremonie das Ja-Wort und gaben sich alle Mühe, ihre Vision Wirklichkeit zu lassen: Der Gang war von weißen Rosen gesäumt, von den Bäumen hingen Kronleuchter, die Gelübde waren handschriftlich geschrieben.

Korsett-Kleid mit Engelsflügeln

Die Braut trug dabei ein weißes Korsett-Kleid im Marie-Antoinette-Stil mit Kreuzemblem und einer schwarzen Samtschnürung, die den schwarzen Anzug des Bräutigams subtil auffing. Ihr Outfit bestand weiter aus einem fließendem, bodenlangen Rock, der mit einer Schleife gebunden wurde, weißen Mary-Jane-Pumps von Versace und einem Paar Engelsflügeln.

Während der intimen Zeremonie im Wald spielte ein dreiköpfiges Quartett live klassische Musik, zum Finale nach dem Ja-Wort ertönte "Spring 1" von Max Richters Vivaldi-Neuinterpretationen, während ein Feuerwerk den Abendhimmel erhellte. Auch am heutigen Sonntag gehen die Festivitäten für das Paar und seine Gäste, darunter auch Pete Davidson (31), weiter: mit Schießübungen, Begegnungen mit Eulen und anderen Vögeln, einem Barbecue im Wald und einem Lagerfeuer am Strand.

Liebe auf den ersten Blick

Navarro und seine heutige Ehefrau lernten sich vor acht Jahren kennen, nachdem der Rockstar einen Filmtrailer mit DuBasso gesehen hatte und sich auf den ersten Blick verliebte. Über den Regisseur des Films ließ er fragen, ob die Schauspielerin an einem Date mit ihm interessiert sei. Auch für sie sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, schwärmt DuBasso: "Sein ganzes Sein ist kraftvoll magnetisch."

Für Navarro ist es die vierte Hochzeit seines Lebens, unter anderem war er mit der Schauspielerin Carmen Electra (52) verheiratet gewesen.