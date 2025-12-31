1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Düsseldorf wird auf ein Taxi geschossen. Ein Mann wird dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter.











Link kopiert



Bei Schüssen auf ein Taxi in Düsseldorf ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen am Dienstagnachmittag erste Notrufe ein. Anschließend rückten die Beamten mit einem Großaufgebot zum Tatort im Stadtteil Pempelfort aus. Der durch mehrere Schüsse schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde eine Fahndung nach dem oder den mutmaßlichen Tätern eingeleitet, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.