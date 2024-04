1 Das Mädchen kam in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen erlag (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein schrecklicher Unfall hat eine Familie in Düsseldorf erschüttert: Eine Jugendliche stürzt aus der sechsten Etage eines Hotels in die Tiefe und erliegt ihren Verletzungen im Krankenhaus.











Eine Jugendliche ist nach einem Fenstersturz aus der sechsten Etage eines Düsseldorfer Hotels gestorben. Das tragische Unglück habe sich am Samstagabend ereignet, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Mädchen sei am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.