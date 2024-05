1 Die Explosion verursachte großen Schaden an dem Gebäude. Foto: AFP/Ina Fassbender

3 Tote und 16 Verletzte - das ist die Bilanz einer Explosion samt Feuer in Düsseldorf. Was die Ursache angeht, herrscht auch Stunden nach dem Löschen der Flammen großes Rätselraten.











Ein brennendes sechsstöckiges Wohn- und Geschäftshaus, in dessen oberen Etagen Menschen um ihr Leben bangen, brennende Autos und ein ausgedehntes Splitterfeld: Apokalyptische Szenen bieten sich in der Nacht zu Donnerstag gut 100 Einsatzkräften in Düsseldorf, als sie - von zahlreichen Notrufen alarmiert - in den Stadtteil Flingern geeilt sind. Für drei Männer kommt die Hilfe zu spät: Sie werden tot aus dem Haus geborgen, von dem eine heftige Detonation ausgegangen war.