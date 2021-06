22 Die Dürre in Kalifornien nimmt besorgniserregende Ausmaße an. Foto: AFP/PATRICK T. FALLON

Der Westen der USA wird von einer Dürre heimgesucht. Der US-Dürremonitor taucht die Bundesstaaten in ein alarmierendes Rot. Wir haben einige Bilder aus Kalifornien zusammengestellt.

Kalifornien - Die Bilder aus dem US-Bundesstaat Kalifornien sind alarmierend: Eine Boje liegt am Lake Oroville ebenso auf Land wie eine schwimmende Sicherheitsbarriere, die Landschaft ist trocken. Hausboote werden – um nicht stecken zu bleiben oder beschädigt zu werden – auf einem Parkplatz zwischengelagert.

In Kalifornien und in anderen US-Bundesstaaten ist es derzeit wieder gefährlich trocken. Das zeigt der US Drought Monitor (auf Deutsch: Dürremonitor) anschaulich in Form einer Karte der Vereinigten Staaten von Amerika. Kalifornien, aber auch die US-Bundesstaaten Nevada, Utah, Arizona und New Mexiko sind bedrohlich rot eingefärbt, was – je nach Farbton – für extreme oder außergewöhnliche Dürre steht.

Einige Bilder aus Kalifornien haben wir in unserer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.