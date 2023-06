Wie Landwirte und Co. unter der Trockenheit leiden

1 Beim Mais gibt es zum Teil Totalausfälle Foto: dpa/Ina Fassbender

Verdorrte Grasflächen, rissige Ackerböden, Bäume im Hitzestress und aufgeheizte Flüsse – die Trockenheit hat viele Folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wann hat es eigentlich zum letzten Mal geregnet? Die wenigsten werden sich daran noch erinnern können, der Hobby-Meterorologe Yannick Garbe aus Oberstenfeld weiß es genau: Den letzten flächendeckenden Landregenin der Region gab es am 1. Juli, danach kamen höchstens einzelne Gewitterregen und kleine Schauer. Hitze, Wind und Trockenheit haben im gesamten Landkreis ihre Spuren hinterlassen – nicht nur in Gärten und Parks, auch in den Wäldern, der Landwirtschaft und den Gewässern. Ein Überblick.