1 Bernhard Binder von der Freiberger Stadtgärtnerei bringt einen Wassersack an einem jungen Baum an. Foto: Werner Kuhnle

Im Landkreis Ludwigsburg wird es wieder heiß. Was können Menschen tun, um Bäume vor Dürre und Folgeschäden zu bewahren?









Schon wieder klettert das Thermometer am Mittleren Neckar in die Nähe der 40-Grad-Marke. Nicht nur für die Menschen bedeutet die Extremhitze vielerorts eine Qual, auch die Bäume im Landkreis Ludwigsburg leiden unter dem Druck. Als Folge des Hitzestresses drohen später Krankheiten und Fällungen. Gefragt sind daher nachhaltige Strategien im Umgang mit den Pflanzen, die in den Städten Schatten spenden und ihre Umgebung abkühlen.