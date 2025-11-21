„Dünya Garip“: Haftbefehl bringt ersten rein türkischen Track raus

Der Rapper aus Offenbach veröffentlicht mit „Dünya Garip“ seinen ersten rein türkischen Song. Der Track erscheint in der Nacht – kurz nach dem Erfolg seiner Netflix-Doku.
Rapper Haftbefehl meldet sich musikalisch mit einem neuen Solo-Song zurück – und erstmals singt und rappt er dabei ausschließlich auf Türkisch. In seiner Instagram-Story kündigte der 39-jährige Offenbacher, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, den Track mit den Worten an: „Mein erster rein türkischer Song. Heute Nacht ist es soweit.“ Der Titel des Stücks lautet „Dünya Garip“ (zu Deutsch: („Merkwürdige Welt“). In der Nacht zum Freitag wurde der Song veröffentlicht.