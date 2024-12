Dünner und ergraut: Sean Diddy Combs gezeichnet vor Gericht

1 Hat offenbar im Gericht ein paar Kilos verloren: Sean "Diddy" Combs. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Javier Rojas

Bei seiner ersten Gerichtsanhörung seit der Inhaftierung erschien Sean "Diddy" Combs laut Augenzeugenberichten sichtlich gezeichnet. An Weihnachten erwartet den Rapper im Gefängnis aber immerhin ein festliches Menü.











Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs (55) zeigte sich laut Augenzeugenberichten bei seiner ersten Gerichtsanhörung seit seiner Inhaftierung im September am Mittwoch stark verändert - und offenbar von den Gefängnisbedingungen gezeichnet. "Er wirkte erstaunlich dünn nach den Monaten in Untersuchungshaft", berichtete die Journalistin Elizabeth Millner dem "Law&Crime Network". Auch seine Haare seien deutlich ergraut. Er erschien in einer hellbraunen Gefängnisuniform.