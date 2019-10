9 Der blutjunge Jürgen Klinsmann im Halbfinale des Europapokals gegen zwei Dynamo-Verteidiger. Foto: Pressefoto Baumann

Die Historie des Duells VfB Stuttgart gegen die SG Dynamo Dresden weist lediglich 14 Spiele auf – doch darunter sind einige Highlights. Wir haben im Archiv gekramt und noch weitere, interessante Vergleiche gefunden.

Stuttgart - Keine Frage, sowohl der VfB Stuttgart als auch die SG Dynamo Dresden sind Traditionsvereine, die auf eine lange Historie zurückblicken können. Die wirklich erfolgreichen Zeiten liegen allerdings auch schon einige Jahre zurück. Aus ehemaligen Erstligisten, die immer wieder auch international an den großen Wettbewerben teilnahmen, sind Zweitligisten geworden.

Nun steht an diesem Wochenende (Sonntag, 13.30 Uhr, Liveticker) das insgesamt 15. Duell in der Geschichte der beiden Clubs an. Zeit also, um sich die Vergangenheit einmal genauer anzuschauen. Welche Geschichten die Geschichte zu bieten hat, wer die meisten Tore im direkten Duell erzielt hat und welcher spätere Weltstar einst den Weg von der Elbe an den Neckar ging – das und mehr erfahren Sie in der Bildergalerie.