Duell um Wasserball-Bundesliga: SSV Esslingen gegen SV Krefeld: „Ein Finale spielt man, um zu gewinnen“
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Die Wasserballer des SSV Esslingen greifen im Finale gegen den SV Krefeld nach dem Bundesliga-Aufstieg. Foto: oh

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Final-Hinspiel den SV Krefeld und kämpfen um Aufstieg . Bei den SSVE-Frauen geht es zuvor um Platz drei in der Bundesliga.

„Es grummelt in mir, ich werde das Handy in der Hand haben.“ Als Michel Denneler Anfang des Jahres das Traineramt beim Wasserball-Zweitligisten SSV Esslingen übernahm, stand bereits fest, dass er am Pfingstwochenende privat verplant sein wird – aber noch lange nicht, dass der SSVE das Finale der Liga erreichen würde. Nun ist es tatsächlich so weit, die Esslinger erwarten im Hinspiel an diesem Samstag (16 Uhr) den SV Krefeld – und am Beckenrand übernimmt Dennelers Trainerkollege Marius Schmitt den Job alleine. „Ich habe vollstes Vertrauen in ihn“, sagt Denneler freilich. Ab 14 Uhr werden die SSVE-Frauen sehr wahrscheinlich Platz drei in der Bundesliga klar machen, Spiel eins der Best-of-three-Serie hatten sie beim SC Chemnitz mit 26:5 gewonnen.

 
SSVE-Coach Michel Denneler verfolgt Finale aus der Ferne. Foto: Benjamin Lau

SSV Esslingen empfängt SV Krefeld im Final-Hinspiel

Bei den Männern wird es vermutlich knapper werden. Die Esslinger haben die Normalrunde zwar als Fünfter und die Krefelder als Zweiter abgeschlossen und der SSVE hat während der Saison beide Aufeinandertreffen knapp verloren, auch das jüngste beim 17:18 in Krefeld. Aber die Esslinger waren auch im Halbfinale gegen den Düsseldorfer SC Außenseiter – und setzten sich durch. „Ein Finale spielt man, um zu gewinnen“, sagt Denneler selbstbewusst. Im Hintergrund jedenfalls beschäftigen sich die Vereinsverantwortlichen mit dem Thema Bundesliga – lange sah es ja nicht so aus, dass die Mannschaft so nah dran sein wird. Der Sieger des Duells steigt direkt auf, der Zweite hat eine weitere Chance in der Relegation.

SSVE-Frauen wollen Platz drei in der Bundesliga sichern

Bei den SSVE-Frauen geht es ungleich entspannter zu. Noch ein Sieg und Platz drei steht fest – und die Saison ist beendet.

 