Duell in Miami: Joshua gewinnt Boxkampf gegen Influencer Jake Paul

Einst bezwang Anthony Joshua Wladimir Klitschko und wurde Schwergewichtsweltmeister. Nun trat der Brite bei seinem Comeback gegen einen Influencer an. Der Boxkampf dauerte länger als erwartet.
Miami - Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Box-Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Der 36 Jahre alte Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Kampf über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.