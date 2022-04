20 Felix Magath hat Stuttgart von 2001 bis 2004 trainiert. In unserer Fotostrecke zeigen wir Felix Magaths VfB-Zeit in 20 Bildern. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Für seinen Ex-Club VfB Stuttgart will Felix Magath keine Gnade walten lassen. Der Hertha-Trainer fordert seine Berliner zu einem „harten Kampf“ im Abstiegskrimi auf.















Trainer Felix Magath vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will im Abstiegsduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) keine Rücksicht auf seinen Ex-Klub VfB Stuttgart nehmen. „Die Punkte aus Augsburg zählen erst richtig, wenn wir gegen Stuttgart wieder punkten. Von daher müssen sie sich auf einen harten Kampf einstellen. Wir werden mit allen Mitteln versuchen, drei Punkte hierzubehalten“, sagte Magath am Freitag.

Magath: Stuttgart „nicht nur sportlich, auch privat schönste Phase“

Hertha hatte sich am vergangenen Wochenende durch einen 1:0-Sieg beim FC Augsburg Luft im Abstiegskampf verschafft. In der Tabelle liegen die Berliner auf Rang 15 und haben einen Punkt Vorsprung auf die Stuttgarter.

„Wir haben in Augsburg gesehen, dass der Kampf uns den Sieg gebracht hat“, sagte Magath, der Stuttgart von 2001 bis 2004 trainiert hatte und diese Zeit als „nicht nur sportlich, auch privat schönste Phase“ bezeichnete.