1 Superstar Cristiano Ronaldos Verhalten wurde jetzt sanktioniert. (Archivbild) Foto: dpa/Kieran Cleeves

Auch wenn Cristiano Ronaldo einer der größten Fußballspieler aller Zeiten ist, ist er auch größer als sein aktueller Klub? Manchester United wagt die Kraftprobe und streicht ihn nach einem Eklat erst mal aus dem Kader.















Link kopiert

Nach seinem frühzeitigen Abgang ist Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Kader von Manchester United für das Duell am kommenden Samstag beim FC Chelsea (18.30 Uhr/Sky) gestrichen worden. Dies gab der englische Topklub am Donnerstagabend in einem Statement bekannt. „Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel“, hieß es weiter.

Vorzeitig das Spiel verlassen

Am Mittwoch hatte der Portugiese beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden.

Der 37-Jährige kommt unter dem niederländischen Teammanager Erik ten Hag in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus. In der Liga stand er lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.