Aberglaube und Hokuspokus Warum Freitag, der 13., (k)ein Unglückstag ist

Die einen sehen in Freitag, dem 13., ein schlechtes Omen, andere halten das für Schmarrn. Was ist wirklich dran am Aberglauben rund um den angeblichen Unglückstag? Und wie sehen Versicherungen dieses Datum?