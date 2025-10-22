Wenn zwei Sportlegenden aufeinandertreffen, ist der Siegeswille garantiert: Am Samstag treten bei "Schlag den Star" Jan Ullrich und Sven Hannawald gegeneinander an. "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug", zeigt sich der frühere Radprofi kampfeslustig.
Bei "Schlag den Star" gibt es mal wieder eine Sportausgabe: Am Samstag (25. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben) treten in der Spielshow zwei Olympiasieger gegeneinander an. Ex-Radprofi Jan Ullrich (51) steigt gegen den einstigen Skisprungstar Sven Hannawald (50) in den Ring - und beide sind überzeugt, dass sie gewinnen werden.