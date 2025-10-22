Wenn zwei Sportlegenden aufeinandertreffen, ist der Siegeswille garantiert: Am Samstag treten bei "Schlag den Star" Jan Ullrich und Sven Hannawald gegeneinander an. "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug", zeigt sich der frühere Radprofi kampfeslustig.

Bei "Schlag den Star" gibt es mal wieder eine Sportausgabe: Am Samstag (25. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben) treten in der Spielshow zwei Olympiasieger gegeneinander an. Ex-Radprofi Jan Ullrich (51) steigt gegen den einstigen Skisprungstar Sven Hannawald (50) in den Ring - und beide sind überzeugt, dass sie gewinnen werden.

"Ich fühle mich am wohlsten auf Platz 1", gibt sich Hannawald selbstbewusst. Doch auch sein Konkurrent zeigt sich kampfeslustig: "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug", stichelt Ullrich in Bezug auf Hannawalds Karriere als Skispringer. Dieser könnte allerdings tatsächlich einen Vorsprung haben: Im Juli 2013 trat er noch gegen einen Nicht-Promi an und holte den Sieg. Unterstützt wurde der Kandidat damals noch von Stefan Raab (59), der "Schlag den Star" 2009 als Ableger von "Schlag den Raab" ins Leben rief.

Am Samstag wird sich zeigen, wer von den beiden Sportlegenden die Nase vorn hat und die 100.000 Euro gewinnt. Moderiert werden die bis zu 15 verschiedenen Spiele wieder von Matthias Opdenhövel (55), Ron Ringguth (59) kommentiert.

Mal wieder ein 1:1-Duell

Bereits Anfang September war das hochkarätige Promi-Duo bekannt gegeben worden. Es ist die erste 1:1-Begegnung nach längerer Zeit, da die ProSieben-Show zuletzt auf Paarungen setzte: Im vergangenen Monat traten im ersten Mutter-Sohn-Duell Verona und Diego Pooth gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht an - letztere holten den Sieg. Davor kämpften die Schwestern Davina und Shania Geiss erfolgreich gegen Lilli und Luna Schweiger. Auch prominente Ehepaare traten bereits gegeneinander an.

Ullrich und Hannawald sind nicht die ersten Olympiasieger bei "Schlag den Star": 2022 schlug Turn-Star Fabian Hambüchen (37) den Beachvolleyball-Gewinner Julius Brink (43).