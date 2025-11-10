Duell beim Mieterverein: Der letzte Kampf des Mieter-Veteranen

Seit 40 Jahren führt Rolf Gaßmann (74) den Stuttgarter Mieterverein. Nun macht ihm der Geschäftsführer das Amt streitig. Der Ausgang der „Palastrevolte“ erscheint offen.
Als Kämpfer für Mieterinteressen genießt Rolf Gaßmann (74) einen Ruf wie Donnerhall. Seit vierzig Jahren steht der Sozialdemokrat an der Spitze des Stuttgarter Mietervereins, gut zwanzig Jahre führt er zugleich den Mieterbund in Baden-Württemberg. Zu allen Themen rund um Wohnen und Miete ist der Multifunktionär in der Öffentlichkeit präsent. Ob es um bezahlbaren Wohnraum geht, um die gerade wieder diskutierte Mietpreisbremse, um anhaltenden Leerstand oder den Dauerruf nach mehr Wohnungsbau – wortgewaltig verschafft Gaßmann den Anliegen seiner Klientel Gehör.