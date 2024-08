Dublin-Verfahren: 70 000 Asylantragsteller sollen gehen – 5000 gehen wirklich

1 Das BAMF ist für Asylbescheide zuständig. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zehntausende Menschen kommen nach Deutschland, obwohl sie schon in einem anderen EU-Land als Flüchtling registriert wurden. Nur wenige Rückführungen klappen.











Wenn von der Abschiebung von Flüchtlingen die Rede ist, dann geht es meist darum, die Menschen in ihre Herkunftsländer zurück zu transferieren, nach Syrien, Afghanistan oder in die Türkei. Das kann im Einzelfall schwierig sein, weil die Länder die Aufnahme verweigern oder weil die Lebensbedingungen vor Ort so menschenfeindlich sind, dass in diese Länder nicht abgeschoben wird. Auch der mutmaßliche Attentäter von Solingen hätte abgeschoben werden sollen – allerdings zunächst nicht in sein Heimatland Syrien, sondern nach Bulgarien.