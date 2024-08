Dublin: Fahrzeug kracht in Tore von irischem Regierungsgebäude

Fahrzeug kracht in Tore von irischem Regierungsgebäude

Polizeieinsatz in der irischen Hauptstadt Dublin: Ein Mann soll mit einem Fahrzeug mehrere Tore im Regierungsviertel gerammt haben. Ermittler nehmen ihn fest und haben noch Fragen.











Polizisten haben in der irischen Hauptstadt Dublin einen Mann festgenommen, der mit einem Fahrzeug in die Tore eines Regierungsgebäudes gefahren sein soll. Es handle sich um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, teilte die Polizei mit. Die Ermittler wurden in der Nacht wegen einer Kollision im Dubliner Regierungsviertel alarmiert.