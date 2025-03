Astronomie: Mondfinsternis im September 2025

Am Sonntagmorgen, dem 7. September 2025, ist es wieder so weit und der Mond taucht erneut in den Schatten der Erde ein. Spannend ist, dass der Mond am Abend bereits verdunkelt aufgehen wird. Alles Wichtige zur Mondfinsternis erfahren Sie hier.