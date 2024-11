Dubai-Schokolade bringt Boom bei Pistaziencreme

Lindt in Stuttgart Ansturm auf die Dubai-Schokolade ist riesig

Der Trend ist auch in Stuttgart angekommen: Am Freitag stehen 100 Tafeln der gehypten Dubai-Schokolade in der Lindt-Filiale an der Calwer Straße zum Verkauf. Der erste Käufer wartet seit Mitternacht vor der Tür.