Kann man aktuell nach Dubai reisen?

1 Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen nach Dubai ab. Foto: Asifgraphy / shutterstock.com

Aufgrund der aktuellen Lage hat das Auswärtige Amt seine Reiseempfehlungen für die VAE angepasst. Auch Dubai ist davon betroffen.











Link kopiert



Seit den Luftangriffen Israels auf iranische Ziele in der Nacht zum 13. Juni 2025 hat sich die Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten massiv verschärft. Iran reagierte mit Drohnenangriffen auf Israel. Das Auswärtige Amt warnt aktuell ausdrücklich vor nicht notwendigen Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – darunter fällt auch das beliebte Reiseziel Dubai. Die Warnung erfolgt nicht leichtfertig. Zwar ist die innenpolitische Lage in den Emiraten stabil, aber die geografische Nähe zum Krisenherd birgt ein Risiko.