Dubai-Flüge in Stuttgart gestrichen - Nahost-Krise weitet sich aus

Nach dem Militärangriff auf den Iran muss eine Condor-Maschine umkehren. Verbindungen nach Dubai und Erbil fallen aus. So ist die Lage am Stuttgarter Flughafen.
Die Militäreskalation im Nahen Osten hat deutliche Auswirkungen auf den Flughafen Stuttgart. Nachdem am Samstag bereits ein Condor-Flug nach Dubai zur Umkehr gezwungen wurde, bestätigt die Flughafenleitung am Sonntag nun gegenüber unserer Redaktion das Ausmaß der Einschränkungen: Mindestens fünf Flugverbindungen wurden gestrichen, zahlreiche Passagiere müssen umplanen.