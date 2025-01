Dua Lipa trägt sie schon: Großer Auftritt, schmale Tasche: So stylisch sind East-West Bags

Modefans haben in den East-West Bags ein heißgeliebtes Accessoire gefunden, das sich in jeden Style integrieren lässt. Egal ob elegant, rockig oder verspielt: Die schmalen Taschen begeistern auf ganzer Linie.

Eine Tasche ist die beste Freundin jeder Frau: Sie verleiht einem Outfit den letzten Schliff und ist ein stylischer Stauraum für Essentials wie Lippenpflege und Co. In den vergangenen Monaten waren vor allem Suede-Shopper oder halbmondförmige Schultertaschen angesagt. Eine besonders vielseitige Tasche lenkt nun zum Jahresanfang die Aufmerksamkeit auf sich. Von der East-West Bag sind bereits zahlreiche Fashionistas begeistert.

Extravagant und verspielt

East-West Bags macht ihre lange und schlanke Silhouette aus, die ihnen ein wertiges Aussehen verleiht - auch wenn sie nur wenig Platz für die wichtigsten Dinge bieten. Content-Creatorin Sarah Lysander wählte ein verspieltes Exemplar mit Schleifen an den Trägern. Zudem setzte die hellbraune Tasche mit ihrer ungewöhnlichen, halbrunden Form ein Statement. Für ihren extravaganten Look hüllte sich die Fashion-Influencerin in einen voluminösen Fellmantel. Zu dem It-Piece in einem dunklen Schokoladenton wählte sie kniehohe Stiefel mit Pfennigabsatz und eine schwarze Strumpfhose.

Farbenfrohe Kombination

Sängerin Dua Lipa (29) stylte ein knalliges Outfit um ihre East-West Bag. Die besonders schmale Tasche der "Houdini"-Interpretin leuchtete in einem satten Kirschrot, während ihr Strick-Cardigan in einem Kanariengelb gehalten war. Zu dem gecroppten Strick-Piece kombinierte sie schwarze Ledershorts, die ihren rockigen Style widerspiegelte. Auch sie griff zu einer schwarz-transparenten Strumpfhose und schwarzen Stiefeln. Der lockere Schaft und der ungewöhnliche Absatz machten es zu einem modernen und lässigen Look.

Schlichte Eleganz

Veronica Ferraro zeigte bei einem Event ebenfalls ihr Faible für rote East-West Bags. Die Influencerin entschied sich für ein burgrunderrotes Modell, das den eleganten Stil ihres grauen Trenchcoats ergänzte. Den minimalistischen Look komplettierten schwarze Pumps und ein neutrales Make-up. Damit bewies sie: Für ein modebewusstes Auftreten braucht es nur ein paar trendige Key Pieces.