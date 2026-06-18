Du wirst uns unendlich fehlen: Pietro Lombardi trauert um Cousine

Schmerzlicher Verlust für Pietro Lombardi: Der "DSDS"-Star verabschiedet sich auf Instagram von seiner Cousine. Mit bewegenden Zeilen erinnert der Sänger an die junge Frau aus seinem engsten Familienkreis.

Pietro Lombardi (34) muss Abschied nehmen. Der Sänger, der einst die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann, hat über eine Instagram-Story mitgeteilt, dass seine Cousine im Alter von nur 31 Jahren gestorben ist. Für den Musiker, der immer wieder betont, wie viel ihm seine Familie bedeutet, trifft der Verlust mitten in den engsten Kreis.

Lombardi teilt zum Abschied ein altes Foto, das ihn und seine Cousine als Kinder zeigen soll. Dazu schreibt er: "Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden", schreibt er zu der Aufnahme.

Ein langer Kampf gegen schwere Krankheit

Wie der 34-Jährige schildert, habe seine Cousine "lange und tapfer gegen eine schwere Krankheit gekämpft". In seinen Worten schwingt neben der Trauer auch ein Funke Hoffnung mit. Die Familie wünsche ihr, "dass ihr Leiden ein Ende gefunden hat und sie an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht ist", so der Sänger.

Wie wichtig dem Sänger der Familienzusammenhalt ist, zieht sich durch seine ganze Botschaft. "Du wirst uns unendlich fehlen", lässt er die junge Frau wissen, die offenbar zu seinem engsten Familienkreis zählte. "Aber in unseren Herzen wirst du für immer weiterleben." Die Angehörigen seien dankbar "für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die für immer bleiben".

Lombardi, der seine Höhen und Tiefen offen mit seinen Followern teilt, lässt sie auch in diesem Moment teilhaben. Nähere Angaben zur Identität seiner Cousine oder zur Art der Erkrankung macht der Musiker nicht. Der Fokus liegt allein auf der Erinnerung und dem Abschied.