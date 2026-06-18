Du wirst uns unendlich fehlen: Pietro Lombardi trauert um Cousine

Schmerzlicher Verlust für Pietro Lombardi: Der "DSDS"-Star verabschiedet sich auf Instagram von seiner Cousine. Mit bewegenden Zeilen erinnert der Sänger an die junge Frau aus seinem engsten Familienkreis.
Pietro Lombardi (34) muss Abschied nehmen. Der Sänger, der einst die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann, hat über eine Instagram-Story mitgeteilt, dass seine Cousine im Alter von nur 31 Jahren gestorben ist. Für den Musiker, der immer wieder betont, wie viel ihm seine Familie bedeutet, trifft der Verlust mitten in den engsten Kreis.