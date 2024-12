Du inspirierst wirklich so viele: Jennifer Lynn gewinnt The Voice of Germany: Coach Samu Haber jubelt

Jennifer Lynn gewinnt "The Voice of Germany": Coach Samu Haber jubelt

Samu Haber hat sich den dritten Sieg bei "The Voice of Germany" gesichert. Die gebürtige Amerikanerin Jennifer Lynn aus seinem Team sang sich im Finale in die Herzen der meisten Fans - sehr zur Freude des finnischen Musikers.











Jennifer Lynn (47) hat die 14. Staffel von "The Voice of Germany" gewonnen. Die gebürtige Amerikanerin setzte sich im Finale am 6. Dezember mit ihrem eigenen Song "Light The Sky" gegen die Konkurrenz durch. Sie sicherte sich mit 29,49 Prozent die meisten Zuschaueranrufe und gewann damit einen Plattenvertrag sowie ein neues Auto.